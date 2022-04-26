Во время проведения плановых работ ООО «КВС» на водопроводных коммуникациях Ленинского района с 6:00 утра завтра, 27 апреля, до 5:30 28 апреля будет прекращена холодного водоснабжения у ряда абонентов.
Также определен график подвоза воды:
10.00 – 11.00 – ул. Бардина, 10;
10.00 – 11.00 – ул. Тархова, 7а;
11.00 – 12.00 – ул. Тархова, 29б;
11.00 – 12.00 — ул. Чемодурова, 10а;
12.30 – 13.30 – ул. Романтиков, 46;
13.00 – 14.00 – ул. Чехова, 4а;
14.00 – 15.00 – ул. Блинова, 3;
14.30 – 15.00 – ул. 2-я Прокатная, 8;
15.00 – 15.30 – ул. Ломоносова, 10а-11а;
15.00 – 16.00 – ул. Чехова, 2/ ул. Топольчанская, 1;
16.00 – 17.00 – ул. Студеная, 9/ ул. Ламповая;
16.00 – 17.00 — ул. Тархова, 7а;
17.00 – 18.00 – ул. Осенняя – ул. Ламповая, район школы №75;
18.00 – 19.00 – ул. Шехурдина, 54-56;
19.30 – 20.00 – ул. Куприянова, 16;
20.30 – 21.00 – ул. Ипподромная, 15-17