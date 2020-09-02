Завтра, 3 сентября, в Саратове в 15:00 состоится «Диктант Победы», приуроченный к Году памяти и славы. Об этом сообщили в министерстве культуры Саратовской области.

Всего в регионе откроют свои двери более 80 площадок во всех муниципальных районах, где проверить свои знания смогут около пяти тысяч человек. В этом году впервые в этой акции участие примут организации министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии в дополнение к учреждениям культуры и образования.

Именно в областном центре будут работать четыре открытые площадки, где можно написать диктант. Это музей Победы, исторический парк «Россия — моя история», гимназия № 108 и лицей №58. С полным списков всех мест, доступных для написания диктанта, можно ознакомиться на профильном сайте. А еще узнать подробную информацию об акции, пройти предварительные тестирования, узнать исторические факты и конечно же, зарегистрироваться для участия.

Отметим, что в 2021 году впервые можно проверить свои знания онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на интернет-ресурсе диктантпобеды.рф без выбора площадки. Еще можно скачать приложение «Диктант Победы» в App Store и Google Play.

Акция состоится с учетом санитарно-гигиенических норм в целях защиты от новой коронавирусной инфекции.