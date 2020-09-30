В Саратовской области с 1 октября открывается охота на лося, косулю сибирскую оленя благородного, пятнистого и бобра. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Охота на копытных животных продлится до 31 декабря на взрослых особей и до 15 января — на лосей возрастом до года, на бобра — до 28 февраля.

В сезоне можно добыть 289 лосей, из них 16 в возрасте до года, 109 благородных и 104 пятнистых оленей, а также 1,25 тысячи особей косули сибирской.

Разрешения на добычу распределили жеребьевкой. Выигрывшие охотники могут обращаться в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства за их получением.