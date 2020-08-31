Начиная с 1 сентября, в эксплуатацию вводится региональная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, сообщает пресс-служба министерства финансов.

Теперь обеспечивать необходимыми ресурсами государственных заказчиков будет проще благодаря единой системе РегИС.

— В целом, внедрение системы позволит повысить эффективность процесса закупок в регионе, получить дополнительную экономию бюджетных средств за счет унификации проведения типовых закупок и увеличения их объемов через совместные торги, а также исключения закупок товаров, работ и услуг с избыточными потребительскими свойствами, – рассказал министр финансов Вадим Ойкин.