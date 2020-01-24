Завтра, в День российского студенчества будет запрещена продажа алкоголя в Саратовской области.
Об этом нашему корреспонденту рассказала председатель общества трезвости Наталья Королькова.
В связи с законом «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области» несколько дней году в праздники запрещена реализация спиртосодержащей продукции.
В перечень таких дней входят:
— День студента (Татьянин день) 25 января;
— последний школьный звонок;
— День защиты детей;
— день выпускного бала у студентов и школьников;
— День молодежи 27 июня;
— 1 сентября.
Жители региона в течении суток не смогут приобрести алкогольную продукцию. Однако этот запрет на распространяется на заведения общественного питания.