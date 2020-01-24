Завтра, в День российского студенчества будет запрещена продажа алкоголя в Саратовской области.

Об этом нашему корреспонденту рассказала председатель общества трезвости Наталья Королькова.

В связи с законом «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области» несколько дней году в праздники запрещена реализация спиртосодержащей продукции.

В перечень таких дней входят:

— День студента (Татьянин день) 25 января;

— последний школьный звонок;

— День защиты детей;

— день выпускного бала у студентов и школьников;

— День молодежи 27 июня;

— 1 сентября.

Жители региона в течении суток не смогут приобрести алкогольную продукцию. Однако этот запрет на распространяется на заведения общественного питания.