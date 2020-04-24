В субботу, 25 апреля, в Саратовской области открывается речная навигация пассажиров. В Минтрансе уточнили, что перевозки будут осуществляться по следующим маршрутам: «Саратов – Сосновка», «Саратов – Шумейка», «Хвалынск – Духовницкое».

По первому направлению саратовцы смогут уехать в среду, субботу и воскресенье: из областного центра в 07:00. Остановки будут в Широком Буераке в 09:15, Пудовкино в 09:30, Синеньких в 10:00. Прибытие в Сосновку в 10:30. В обратном направлении из Сосновки в 17:30 с остановками в 18:00, 18:30, 18:45, 21:30 соответственно.

В Шумейку суда также будут отправляться три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Пассажиры смогут уехать из Саратова в 07:30. Остановки будут в Энгельсе 08:00, Шалово в 08:30, Дачное в 08:45, а прибытие в Шумейку в 9:00. Обратно в областной центр отправление в 19:00 с остановками в 19:15, 19:30, 20:00 и 20:30 соответственно.

По маршруту «Хвалынск – Духовницкое» водный транспорт будет курсировать ежедневно. Первый рейс будет с отправлением в 07:00 и прибытием в 07:30. Второй — в 15:00 с прибытием в 15:30. В обратном направлении местные жители смогут уехать в 08:00 с прибытием через полчаса. Второй рейс назначен на 16:00 с прибытием в 16:30.

В майские праздники по направлениям «Саратов — Сосновка» и «Саратов — Шумейка» курсирования судов планируется 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 и 11 мая. По третьему направлению – ежедневно.