Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратовской области ожидается гроза и шквалистый ветер РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратовской области ожидается гроза и шквалистый ветер По Новости Саратова - 20.04.2021 881 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 21 апреля, в Саратовской области ожидается гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. При этом порывы ветра достигнут 16-21 метра в секунду, местами — сильные осадки. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Перевозчика накажут за нарушение графика движения по маршруту №90 в Саратове Склярова: Складывается впечатление, что Бондаренко шел в думу ради обогащения Мэрию Саратова пытались обмануть на поставке саженцев ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Перевозчика накажут за нарушение графика движения по маршруту №90 в Саратове Новости Саратова - 20.04.2021 0 Администрация Саратова накажет перевозчика за нарушения графика движения автобусов на маршруту №90. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказалаи в пресс-службе мэрии. - Транспортным управлением... Склярова: Складывается впечатление, что Бондаренко шел в думу ради обогащения 20.04.2021 Мэрию Саратова пытались обмануть на поставке саженцев 20.04.2021 Через неделю в Саратовской области начнут раздавать Георгиевские ленточки 20.04.2021 Планируется увеличение штата сотрудников ГИБДД Саратова 20.04.2021