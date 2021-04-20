Завтра, 21 апреля, в Саратовской области ожидается гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

При этом порывы ветра достигнут 16-21 метра в секунду, местами — сильные осадки.

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