Завтра, 10 июня, в Саратовской области ожидается усиление ветра, порывы ветра достигнут 15-18 метра в секунду, дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Температура ночью составит +11…+16 градусов, в Левобережье местами до +21 градуса, днем +23…+28.

Граждан призывают соблюдать меры безопасности, не находиться вблизи опасно свисающих и ветхих конструкций, под рекламными щитами и билбордами. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».