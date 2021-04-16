Завтра, 17 апреля, в Саратовской области ожидается гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

При этом порывы восточного ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here