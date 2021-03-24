Завтра, 25 марта, местами в Саратовской области ожидается сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Также ожидается гололедица.

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