Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратовской области ожидается сильный ветер РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратовской области ожидается сильный ветер По Новости Саратова - 24.03.2021 23 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 25 марта, местами в Саратовской области ожидается сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Местами его порывы достигнут 17 метров в секунду. Также ожидается гололедица. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Директор колледжа об инициативе Вячеслава Володина: Рада, что наши работники и ученики смогут получить финансирование “Положенца” из Саратова судят по закону о “ворах в законе” Ковалев о выделении денег на строительство поликлиники в Юбилейном: Об этом просили местные жители ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Завтра в Саратовской области ожидается сильный ветер Новости Саратова - 24.03.2021 0 Завтра, 25 марта, местами в Саратовской области ожидается сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Местами его порывы достигнут 17 метров в... Директор колледжа об инициативе Вячеслава Володина: Рада, что наши работники и... 24.03.2021 “Положенца” из Саратова судят по закону о “ворах в законе” 24.03.2021 Ковалев о выделении денег на строительство поликлиники в Юбилейном: Об этом... 24.03.2021 Водитель Renault Sandero пострадал в столкновении с BMW X5 в Саратове 24.03.2021