Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратовской области ожидается туман и гололедица РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратовской области ожидается туман и гололедица По Новости Саратова - 17.12.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области 18 декабря ожидается непогода. Прогнозируется сильный снег, туман, гололед. Поэтому на прогулках на свежем воздухе стоит быть особенно аккуратными. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михалков в Саратове забросал шапками ошеломленных зрителей спектакля «12» Евгений Ковалев оказал содействие в получении коляски с электроприводом маме двоих детей Центр Саратова остался без воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михалков в Саратове забросал шапками ошеломленных зрителей спектакля «12» Новости Саратова - 17.12.2021 0 Премьера мэтра отечественного театра и кино состоялась в Саратовском академическом театре драмы 15-16 декабря и стала главным культурным событием уходящего года. Зрители приняли философскую постановку... Евгений Ковалев оказал содействие в получении коляски с электроприводом маме двоих... 17.12.2021 Центр Саратова остался без воды 17.12.2021 Завтра в Саратовской области ожидается туман и гололедица 17.12.2021 Сотрудник прокуратуры задержан за покушение на мошенничество в Саратовской области 17.12.2021