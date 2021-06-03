Завтра, 4 июня, в Саратовской области ожидается непогода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду, ливни и грозы

В областном центре воздух прогреется до плюс 16 градусов.

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