Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратовской области ожидаются ливни и грозы РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратовской области ожидаются ливни и грозы По Новости Саратова - 03.06.2021 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 4 июня, в Саратовской области ожидается непогода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду, ливни и грозы В областном центре воздух прогреется до плюс 16 градусов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Двое человек пострадали в столкновении грузовика и Chevrolet Cruze в Саратовской области В Саратов поступит современная модель трамвая Бомж из Саратова ответит за убийство возлюбленной в коллекторе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Двое человек пострадали в столкновении грузовика и Chevrolet Cruze в Саратовской... Новости Саратова - 03.06.2021 0 Сегодня, 3 июня, в Марксовском районе на 372 километре трассы, соединяющей Самару и Волгоград в Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщили в областном... В Саратов поступит современная модель трамвая 03.06.2021 Бомж из Саратова ответит за убийство возлюбленной в коллекторе 03.06.2021 Завтра в Саратовской области ожидаются ливни и грозы 03.06.2021 Двое предпринимателей из Саратова ответят за оформление работников без трудового договора 03.06.2021