В Саратовской области завтра ночью, 29 июня, ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

При этом порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до +35…+39 градусов.