Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами По Новости Саратова - 28.06.2021 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области завтра ночью, 29 июня, ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области. При этом порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до +35…+39 градусов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Подросток утонул у моста Саратов-Энгельс Учреждения сети «РЖД-Медицина» на Приволжской железной дороге провели более 220 тыс исследований на covid-19 Под Саратовом сельчанин до смерти избил мужчину ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами Новости Саратова - 28.06.2021 0 В Саратовской области завтра ночью, 29 июня, ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области. При этом порывы ветра достигнут 15-20 метров... Подросток утонул у моста Саратов-Энгельс 28.06.2021 Учреждения сети «РЖД-Медицина» на Приволжской железной дороге провели более 220 тыс... 28.06.2021 Под Саратовом сельчанин до смерти избил мужчину 28.06.2021 Прокуратура организовала проверку после поджога дома в Алгае 28.06.2021