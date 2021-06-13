Завтра, 14 июня, в Саратовской области ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возможен град, ветер усилится до 20 метров в секунду.

Температура днем поднимется до +22… +27 градусов.

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