Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами По Новости Саратова - 13.06.2021 620 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 14 июня, в Саратовской области ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Возможен град, ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура днем поднимется до +22… +27 градусов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина утонул в пруду Саратова На пляже в Энгельсе официально разрешили купаться Мужчина погиб при падении в коммунальную яму в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина утонул в пруду Саратова Новости Саратова - 13.06.2021 0 Сегодня, 13 июня, в пруду на территории поселка Жасминный утонул мужчина. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли тело... Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами 13.06.2021 На пляже в Энгельсе официально разрешили купаться 13.06.2021 Мужчина погиб при падении в коммунальную яму в Саратове 13.06.2021 В Саратовской области началась проверка причин массового мора рыбы на Волге 13.06.2021