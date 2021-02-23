Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в школах Саратова отменены занятия из-за морозов РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в школах Саратова отменены занятия из-за морозов По Новости Саратова - 23.02.2021 891 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 24 февраля, дети из саратовских школ останутся дома. Об этом сообщили в мэрии. Причина отмены занятий — морозы. Это касается учеников всех классов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса Пожарные тушили дом на улице Мира в Красном Куте Николай Панков возложил цветы к мемориалу на Аллее героев в Балаково ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 23.02.2021 0 В Саратовской области еще троих человек не стало из-за коронавируса. Об этом стало известно из федерального штаба. Общее число смертей из-за новой инфекции в регионе... Пожарные тушили дом на улице Мира в Красном Куте 23.02.2021 Николай Панков возложил цветы к мемориалу на Аллее героев в Балаково 23.02.2021 Завтра в школах Саратова отменены занятия из-за морозов 23.02.2021 Труп израненного мужчины обнаружен в селе Федоровского района 23.02.2021