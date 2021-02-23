Завтра, 24 февраля, дети из саратовских школ останутся дома. Об этом сообщили в мэрии.

Причина отмены занятий — морозы.

Это касается учеников всех классов.

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