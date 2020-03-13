Волонтеры в выходные продолжат поиски пропавшей Александры Хорловой из Балаково Саратовской области, рассказал информпорталу «Новости Саратова» координатор поискового отряда «Лизы Алерт» Константин Костырин.

Пока следов 21-летней девушки так и не обнаружено.

— Поиск трудный, поскольку сложно без следов ориентироваться ведь она могла пропасть в любом направлении. Мы можем восстановить все следы, только когда ее найдут, — говорит Константин Костырин.

Жительницу Балаково ищут волонтёры, которые уже не раз участвовали в поиске пропавших людей. Ее розыск возобновят в выходные. Напомним, что о девушке нет никаких новостей уже с 26 февраля.