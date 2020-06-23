24 июня с 6:00 до 13:00, во время празднования 75-летия Великой Победы, приостановят движение два троллейбусных маршрута, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

В связи с серией праздничных мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы, троллейбусы №1 и №3 приостановят свое движение на указанный период. Еще два троллейбуса частично изменят свои маршруты. Так, троллейбус №5 будет следовать до конечной остановки ЦКР, а троллейбус №4 частично будет следовать маршруту №2А.

Напомним, что в связи с завтрашними мероприятиями, приуроченными к 75-летию Великой Победы, будут перекрыты несколько улиц в центре Саратова.