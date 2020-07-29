Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в неоднократных хищениях товаров из гипермаркета.

В Кировском районе Саратова в нескольких хищениях из гипермаркета на улице Навашина подозревается 27-летний ранее судимый мужчина. Его задержали сразу же после совершения очередной кражи в сетевом гипермаркете. Администратор магазина опознал задержанного, который неоднократно «светился» на камерах видеонаблюдения в момент совершения краж.

В отношении неоднократно ранее судимого за хищения и кражи мужчины возбуждено уголовное дело.