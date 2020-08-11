В Энгельсском районе сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Днем 7 июля в полицию поступило заявление от представителя индивидуального предпринимателя о совершенной краже в размере 4,6 тысячи рублей. Предположительно, в период с 7 марта по 7 июля в магазине на улице Студенческая неизвестный взломал механический аппарат с игрушками и похитил оттуда деньги.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Спустя месяц, 10 августа, был задержан 25-летний похититель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.