Вчера, 22 июня, саратовские железнодорожники провели ряд тематических акций, приуроченных ко Дню памяти и скорби. На железнодорожных вокзалах в Саратове, Аткарске, Балакове, Урбахе, Ершове, Пугачевске и Озинках транслировались кадры исторической хроники и песни военных лет. В 12 часов 15 минут по московскому времени для посетителей железнодорожных вокзалов объявили минуту молчания.

В тот же день активисты совета молодёжи Саратовского региона ПривЖД зажгли памятные свечи и возложили цветы у бронепоезда в парке Победы на Соколовой горе. На станции Анисовка был организован концерт, в ходе которого прозвучали песни военных лет в исполнении хора имени Анатолия Горевого. Участники мероприятия возложили цветы к паровозу-памятнику, установленному в память о боевом и трудовом героизме железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.