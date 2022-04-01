В Энгельсе организована доследственная проверка гибели на пожаре 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне днем, 31 марта, гостивший у своего 36-летнего приятеля мужчина проснулся от задымления квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Космонавтов.

Войдя в спальню, он увидел горящий диван, при этом в соседней комнате на полу находился его приятель, который не подавал признаков жизни. Мужчина незамедлительно вызвал пожарных.

По основной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Смерть пострадавшего наступила вследствие отравления продуктами горения.

Расследование произошедшего продолжается.