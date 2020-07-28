Еще одним объектом культурного наследия стало здание администрации Пугачевского района, расположенное на Пушкинской улице 280 в Пугачеве. Об этом сообщили в профильном управлении.

Отмечается, что дом относится к классицистическим эклектичным постройкам, характерным для середины XIX века. Фасады отделаны рустом, разделены на два яруса междуэтажным карнизом. Окна дома трех видов: прямоугольной формы, с лучковым и полуциркульным завершениями, главного фасада — декорированы сандриками классической формы.

— Историко-культурной экспертизой установлено, что это главное административное здание города было построено в 1898 году Самарским губернским земством для Николаевской земской управы. Помимо красоты, оно известно тем, что дымоходы здесь проходили в стенах. Здесь были две печи и система задвижек и заглушек для регулирования температуры. В годы гражданской войны в управе находился уездный совнарком. В том числе там работал военным комиссаром Василий Чапаев. В советское время в здании располагался райком КПСС и райисполком, — отметили в управлении по охране объектов культурного наследия.

Теперь объект получил название «Здание земской управы, где в 1918 году размещался уездный совнарком, военным комиссаром которого был В.И. Чапаев». Установлены границы территории и предмет охраны памятника.