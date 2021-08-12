Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел здание и территорию бывшего авиационного техникума на улице Советской в Саратове, которое является объектом культурного наследия.

До этого в нем располагался Саратовский колледж информационных технологий и управления СГТУ, сейчас объект закреплен за Арбитражным судом.

Здание долгое время пустует, территория в запустении, заросла деревьями, внутри ситуация похожая.

— Кто является собственником здания? Арбитражный суд. Вы законники, так почему вы такой пример подаете? Направляйте представление о ненадлежащем использовании здания. Изымайте. Здесь можно сделать школу. Это центр города. У нас рядом в находящихся школах дефицит мест, — обратился Володин к региональным властям.

Он предложил начать хотя бы с элементарного субботника.

— Превратили территорию в джунгли. На набережной почему пилите деревья бездумно? К ним там бережно надо относиться, а здесь наоборот все заросло и в запустении, — отметил председатель.

По словам Володина, сейчас начнется поиск решений для сохранения исторического здания и расположения в нем школы.

Володин отметил, что по таким случаям, когда нанесен ущерб городу, необходимо обращаться в прокуратуру. Например, дом Яхимовича, который разрушается и от времени, и от того, что рядом построили высотку. И школа №2, которая оказалась в такой же ситуации.

— Жители ответственность несут, когда не платят за коммуналку. А с застройщиками-«миллионерами» вы почему связываться не хотите? – сказал Володин.