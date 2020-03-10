Начались работы по ограждению здания бывшей гостиница «Россия» на проспекте Кирова для безопасности саратовцев. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказала глава Саратова Михаил Исаев.

— В данный момент монтируются конструкционные элементы забора, которые будут выполнены вдоль периметра здания по проспекту Кирова и Горького. Работы планируется завершить в течение недели, — заявил градоначальник.

Этот объект считается аварийным и одновременно с этим имеет статус памятника архитектуры. Городская администрация направила в прокуратуру прошение о запрете использования помещений в здании бывшей гостиницы до его восстановления.