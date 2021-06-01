«Зеленая комиссия» мэрии Саратова приняла решение снести ели посаженные рядом со зданием управления ФСБ по Саратовской области. Протокол заседания комиссии есть на сайте городской администрации.

Заседание прошло 25 мая. На нем было решено снести 10 елей. Высаженных вдоль фасада управления контрразведки по улице Дзержинского. Кроме того, будут снесены деревья в сквере Вавилова, возле администрации Ленинского района Саратова, в горпарке, в «Липках», в нескольких дворах и на улицах Саратова.

В протоколе отмечено, что на месте уничтоженных деревьев будут высажены новые.