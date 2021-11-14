Жители областного центра пожаловались в надзорный орган на длительное время пустующее здание.

Многоэтажка находится в Заводском районе Саратова. По-мнению горожан, она представляет собой опасность для людей.

«Просим провести проверку и привлечь к ответственности собственника здания, находящегося по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе д.1 с кадастровым номером 64:48:020314:4046 за несоблюдение правил содержания аварийных объектов. Входы в данный объект являются открытыми, что позволяет систематически в здании пребывать подросткам, находиться на крыше и верхних этажах здания, такие действия представляют угрозу для их жизни и здоровья. Кроме того, здание, находясь в аварийном состоянии, несет угрозу для пешеходов, так как рушатся конструкции здания, облицовочный материал и обшивка. В связи с этим, просим обязать собственника здания принять меры для устранения фактов ненадлежащего содержания аварийного здания», — сообщают в соцсетях саратовцы о своей жалобе в областную прокуратуру.

Администрация Заводского района оперативно отреагировала на обращение, сообщив в комментариях, что указанное недостроенное здание принадлежит корпорации «ДОМ.РФ»: «Администрацией Заводского района собственнику будет направлено письмо о необходимости ограждения, а ОП №2 — о включении в маршрут патрулирования».