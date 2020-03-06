Саратовского уголовника обвиняют в убийстве товарища, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следствие считает, что в декабре прошлого года 34-летний мужчина во время дружеской попойки похвастался тюремным авторитетом. Его компаньон, ранее судимый за особо тяжкое преступление, возмутился хвастовском 34-летнего приятеля. На этой почве между бывшими заключенными завязался конфликт, который перерос в драку.

Во время боя один из саратовцев взял из-под кровати деревянную биту и приложил ей оппонента по голове. Прибывшие на вызов медики госпитализировали пострадавшего, однако не смогли его спасти.

В настоящее время подозреваемого арестовали и завели уголовное дело по статье «убийство», которое направлено в суд.