Осужденный исправительной колонии в Саратовской области обвинен в покушении на дачу взятки сотруднику тюрьмы, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Месяцем ранее, 5 июля, 37-летний осужденный попросил сотрудника УФСИН приобрести ему мобильный телефон за взятку в размере пяти тысяч рублей. Сумму должен был перевести неизвестный через мобильное приложение. Однако, сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия мужчины.

Заключенный не стал отпираться и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело будет направлено в суд для вынесения приговора.