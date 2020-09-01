Более 1,5 тысячи осужденных продолжат получать среднее образование в школах уголовно-исполнительной системы Саратовской области, сообщает пресс-служба УФСИН.

К приему «сидящих» школьников готовы уже девять вечерних общеобразовательных школ и пять учебно-консультационных пунктов.

12 школьников-зэков из СИЗО-1 с завтрашнего дня приступят к усиленной учебе. В тюрьме УФСИН с самым строгим видом режима в области за парты сядут 45 осужденных. Кроме того, из женской колонии Вольска 71 осужденная также готовятся к учебному году.

Еще 1,9 тысячи зэков Саратовской области получат профессиональное образование, не покидая колоний. Помочь получить специальность дистанционно готовы восемь образовательных учреждений и пять отделений.