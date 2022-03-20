Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном начале третьей мировой войны.

Киев отмечает, что украинское правительство готово к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Зеленский отмечает, что в случае неудачи есть риски начала третьей мировой войны.

— Думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне, — заявил Зеленский, заверив, что будет использовать любой формат и шанс, чтобы поговорить с Путиным.

— Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война, — подытожил в своём обращении украинский лидер, настаивая на принципах территориальной целостности страны.