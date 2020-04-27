В парикмахерские могут ходить только те, у кого есть пропуск. Такое заявление сделал начальник управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Алексей Зелепукин на ежедневном брифинге в понедельник, 27 апреля.

— Если во время похода в парикмахерскую вас остановил полицейский, то нужно будет предоставить переписку, если вы ее вели. И иметь пропуск. Все остальные смогут туда пойти после окончания режима изоляции.

А то сейчас все пойдут в магазины, за хлебом! — сказал Зелепукин.

То же касается салонов оптики, банков и других организаций, работа которых разрешена.