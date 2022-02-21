В Усть-Курдюме арестовали земельный участок, принадлежащий матери бывшего депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина. Надежда Шиловская может остаться без земельного участка в элитном микрорайоне, сообщают «Свободные новости» со ссылкой на данные Росреестра.

Речь идет об участке более 3,6 тысяч квадратных метров по адресу Береговая, 16А. Участок расположился в коттеджном поселке «Волжский прайд», тут же стоит особняк, в котором проживает Курихин.

Кадастровая стоимость участка превышает 630 тысяч рублей.

Напомним, за последние месяцы имя Курихина не раз упоминалось в разного рода скандалах. Так, недавно было принято решение о сносе «Дома Курихина» в Саратове и возвращении земли музею Федина. Это решение активно поддержала общественность.

Также гражданская жена Курихина не оплатила налоги в сумме 21,8 млн рублей, из-за чего на нее завели уголовное дело. Данные обнародовали в СУ СКР.

А ранее Сергея Курихина лишили полномочий депутата областной думы из-за недостоверной декларации за 2020 год. Волжский районный суд Саратова отказал бывшему депутату в иске к думе о лишении его мандата.