На заседании рабочей группы, организованной председателем госдумы Вячеславом Володиным, обсуждался вопрос возвращения земли бывшего авиазавода государству.

В судах сейчас находятся иски по возвращению в госсобственность 80,1 процента площади бывшего авиазавода. Всю оставшуюся территорию составляют жилые дома, социальные и культурные объекты.

— Необходимо, чтобы все имущество бывшего авиазавода использовалось на благо людей, для развития города, укрепления экономики. Именно в этом состоит задача рабочей группы, созданной по инициативе Вячеслава Володина. К сожалению, мы не раз видели примеры, когда городскую землю расхватывают под застройку, и на ней, как грибы, растут высотки, не обеспеченные социальными объектами, дорогами, парковками. Решение этих проблем ложится на власть, а застройщики, получив прибыль, самоустраняются, — подчеркнул депутат госдумы Николай Панков.

Судебные процессы на 32 поданных иска будут продолжаться.