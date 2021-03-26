Сегодня, 25 марта, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram рассказал о дальнейшей судьбе земли у гостиницы «Словакия».

По решению Арбитражного суда региона удовлетворен иск Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом к ООО «Юридическая компания «Фемида-Саратов» в федеральную собственность.

Там организована парковка, есть торговля в палатках, гастролируют артисты. А горожане хотели бы видеть там сквер и чтобы зона отдыха в этом месте носила имя Петра I. В следующем году как раз будет отмечаться 350-летие со дня рождения великого императора.

После вступления решения суда в силу муниципалитет, в случае последующей передачи участка городу, сможет начать благоустраивать сквер.