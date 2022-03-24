Жители Саратова практически перестали направлять жалобы на отсутствие товаров первой необходимости в магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам ведомства, накануне, 23 марта, в колл-центр поступило лишь 8 звонков. Это в 10 раз ниже, чем в начале марта. Так, 8 марта, в колл-центр поступило 90 звонков.

В администрации напоминают, что работа колл-центра по вопросам наличия товаров первой необходимости и уровня цен на них продолжается.

Жители могут обращаться по телефонам: 8 (8452) 26-30-15, 8 (8452) 74-87-23. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 19:00. Все обращения берутся на контроль для проведения проверки.