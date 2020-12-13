Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о проверке температуры в стационарах региона.

Это делают каждый день, руководители учреждений несут персональную ответственность.

—От жителей региона массовых жалоб на проблемы с отоплением нет. С пациентами нужно внимательно работать. Если поступает сигнал, на него необходимо отреагировать незамедлительно, выяснить все обстоятельства и принять необходимые меры, — уточнил чиновник.

Минздраву региона поставлена задача подробно изучать каждое обращение от жителей региона, при необходимости направлять представителя на место в любое время суток.