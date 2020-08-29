Сегодня, 29 августа, в Саратовской области возможны кратковременные дожди с грозами, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Утром жителей Саратовской области может ожидать туман. Днем возможны дожди и грозы со шквалистым усилением ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до 28 градусов.

К ночи прогнозируемые погодные явления сохранятся, ветер стихнет до 10 метров в секунду. Температура упадет до 17 градусов тепла.

В Саратове к вечеру температура поднимется до 27 градусов тепла, утром и днем возможны дожди и грозы. Порывы северо-западного ветра при этом не превысят восьми метров в секунду.