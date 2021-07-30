В выходные в Саратовской области будет жаркая погода. Об этом сообщила начальник регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Столбик термометра в ближайшие двое суток поднимется до +34 градусов, до +38 в Заволжье, в Саратове завтра ожидается до +31, в воскресенье до +34, в понедельник до +37.

Ночью в регионе станет чуть прохладнее — до 23 градусов.

Жара спадет только 4 августа, когда воздух начнет дуть не с запада, а севера и северо-востока. Средняя его скорость составляется 3-8 метров в секунду. Ожидаются порывы, они будут связаны с грозами, шквалистые, кратковременные, но достаточно сильные – от 15 до 21 метров в секунду. Непогода ожидается во второй половине субботы и воскресенья.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на вечер 30 июля в юго-западных районах области – Романовский, Балашовский, Самойловский, Калининский районы — на границе с Волгоградской областью.

Температура Волги на сегодняшний день составляет 25 градусов, она к понедельнику может прогреться до +26.