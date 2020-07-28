На неделе жители Саратова и области испытают на себе все разнообразие погоды.

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева уточнила, что до четверга температура будет повышаться. Ветер при этом будет дуть с востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

В среду ожидается 28-33 градуса тепла, в четверг уже 30-35 градусов, а в пятницу 29-34 градуса. Однако к выходным в область придет холодный фронт и погода станет совсем другой. В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется лишь до 23-28 градусов.

В Саратове завтра, 29 июля, днем будет 28-30 градусов, в четверг 33-35, в пятницу 31-33, в субботу 25-27 градусов. В последние два дня ожидается дождь и шквалистый ветер.