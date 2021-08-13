Сильный зной в областном центре стал причиной поломки приборов для измерения температуры воздуха.

Саратовцы, изнывающие от жары, страдают не только сами. Экстремально высокая температура августа буквально плавит оконные термометры.

Сообщения об этом с подтверждающими фотографиями появились в соцсетях.

Так, 12 августа одна из жительниц областного центра заметила, как на её окне, расположенном на солнечной стороне, термометр буквально зашкалил. Стрелка прибора застыла на максимальной отметке в 50 градусов. Отметим, градусник расположен прямо на солнцепеке. Однако и в тени в этот день было не менее +35 градусов по Цельсию.

«12.08.2021г. 16 часов. Термометр сломался.(«, — так подписала фото владелица обезумевшего от жары прибора.

В комментариях пользователи отметили, что у некоторых из них уличный градусник вообще отвалился. Видимо, оплавилось пластиковое крепление.

По прогнозам синоптиков, экстремально высокие температуры в Саратове продержатся ещё как минимум полторы недели.

Фото: ВКонтакте, Типичный Саратов