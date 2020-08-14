На этих выходных в Саратовской области будет прохладно: ближайшие три ночи столбик термометра опустится до 5-10 градусов, а днем поднимется только до 18-23 градусов выше ноля. В районах у Волги и Правобережье ожидается 14-18 градусов тепла.

Не обойдется и без сильного ветра со скоростью 6-11 метра в секунду северного и северо-западного направления, порывы достигнут 13-18 метра в секунду.

В субботу ночью и днем осадки пройдут в Правобережье, во второй половине дня уже в Левобережье.

В понедельник грозы со шквалистым ветром пройдут в большинстве районов области.

С 18 августа на улице будет все теплее и теплее, уже к следующим выходным вернется жара.

В Саратове по ночам будет 11-13 градусов, днем около плюс 18, при прояснении 21 градус тепла.