В отношении 18-летнего саратовца возбуждено уголовное дело о незаконной продаже оружия. Об этом сообщили в городском УМВД.

Шесть лет назад он гостил в одном из южных регионов и купил за 500 рублей кастет, чтобы чувствовать себя увереннее. В 2016 году парень получил условный срок за грабеж и понял, что от приобретения надо избавляться.

Поэтому он выставил его на продажу на одном из сайтов, попросив 1,2 тысячи рублей. Его задержали во время сделки.

На парня завели уголовное дело. Если бы он сам сдал холодное оружие, ему бы ничего не было, более того, можно было бы даже получить вознаграждение.