Саратовчанка пыталась купить собаку породы Йорк по объявлению в Интернете, но потеряла деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Обманутая жительница Заводского района обратилась с заявлением в отдел полиции, где рассказала, что присмотрела щенка на сайте бесплатных объявлений, однако попытка купить его обернулась обманом.

В одном из мессенджеров она связалась с автором поста для уточнения деталей. Для отправки щенка стоимостью 14 тысяч рублей, «хозяин» предложил воспользоваться сервисом доставки. После ввода данных своей карты для оплаты услуги, она обнаружила списание с карты 57 560 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.