В полицию Саратова обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает УМВД по Саратову.

Женщина хотела всего лишь приобрести щенка французского бульдога, для этого она разыскала объявление в интернете. Цена за щенка в 13,5 тысячи рублей более чем устроила будущую хозяйку щенка. Обговорив все детали покупки с продавцом, ей предложили заключить «безопасную сделку».

Когда от незнакомки пришла ссылка якобы на заключение этой сделки, женщина ввела данные карты, после чего оттуда списалось 13,79 тысячи рублей.

После списания, щенка покупательница так и не получила, а мнимый продавец перестал отвечать на звонки и сообщения.

Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, на похожую схему обмана купился житель Энгельса, пытавшийся приобрести шпица.

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