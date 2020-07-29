Расследование уголовного дела в отношении 14-летнего мальчика о краже подошло к концу. Об этом рассказали в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 28 марта 2020 года он гулял со своей мамой и ее знакомой у парка в селе Натальино Балаковского района. Последняя захотела угостить его мороженым, но денег при себе у нее не оказалось. Тогда женщина дала ему карту для покупки лакомства.

Но мальчик решил распорядиться деньгами по-своему: снял восемь тысяч рублей и забрал себе.

Впоследствии гражданка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

На парня завели уголовное дело, он признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.