Жительница Саратова осталась без нескольких тысяч рублей, попав на сайт мошенников, сообщает ГУ МВД.

30-летняя жительница Саратова в интернете нашла объявление о подработке. Понадеявшись, она связалась с работодателем, которая объяснила, что для начала работы необходимо совершить заказ. Женщине прислали ссылку на сайт, где необходимо было ввести данные карты. После того, как доверчивая женщина выполнила все условия, с ее карты списались 2,661 тысячи рублей.

Поняв, что ожидаемого заработка ей не ждать, женщина отправилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.