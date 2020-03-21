Жительница Энгельса обратилась в полицию с жалобой о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратовской области.

Покровчанка заказала через интернет партию медицинских масок на 100 тысяч рублей и оплатила покупку банковскую карту. Продавец обещал привезти товар на следующий день. Однако позже ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы поддержки сайта объявлений и попросил подтвердить сделку. Для этого женщина продиктовала код из пришедшего ей SMS.

Товар так и не поступил, а продавец перестал брать трубку. Жительница Энгельса обратилась в поддержку сайта, где ей сказали, что никаких кодов для подтверждения не выдается. К тому же ей ответили, что сделка закрыта, а продавец деньги свои получил.

Проводится проверка.