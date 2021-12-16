Житель Ленинского района стал жертвой мошенников при покупке товара в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Как рассказал в отделе полиции 46-летний местный житель, на сайте бесплатных объявлений он нашел пост о продаже наручных часов марки Garmin. Связавшись с продавцом, горожанин договорился о сделке и перевел на номер, указанный собеседником, 35 212 рублей.

Товара заявитель так и не получил, а незнакомец перестал выходить на связь. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.