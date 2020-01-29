Саратовские железнодорожники провели профилактическое мероприятие «На пути железнодорожном будь предельно осторожным!» в Центре дополнительного образования для детей Октябрьского района Саратова. На встрече с железнодорожниками присутствовали самые младшие воспитанники центра и их родители.

Ребятам показали мультфильмы о правилах нахождения в зоне движения поездов, познакомили с запрещающими знаками. Дети отгадывали тематические загадки, а также знакомились с новыми терминами. За участие в

викторинах вручались памятные подарки с железнодорожной символикой.

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Мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения на железной дороге, проводятся в учебных заведениях Саратовской области на регулярной основе. В 2019 году в них приняли участие более 30 тысяч граждан, в том числе более 28 тысяч детей.