За 2021 год на Приволжской железной дороге зафиксировано 32 факта вандализма в
отношении подвижного состава и оборудования. Это на 10% больше, чем в 2020 году. В
числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями (6 фактов), битьё
стёкол в поездах (14 фактов), битьё линз светофоров (3 факта) и раскраска подвижного
состава «граффити» (9 фактов). В большинстве случаев нарушителями становились
неработающие граждане и подростки.
В 2021 году на объектах железнодорожного транспорта в границах Приволжской
магистрали совершено 360 хищений различного имущества компании, что на 21%
больше чем в 2020 году. Прирост обусловлен увеличением количества хищений
материалов верхнего строения пути (265 случаев) и элементов подвижного состава (12
случаев).
Также в 2021 году зарегистрировано 106 актов незаконного вмешательства в
деятельность железнодорожного транспорта, что соответствует уровню 2020 года. В
частности, зафиксировано восемь ложных сообщений о минировании ряда объектов и
три случая наложения посторонних предметов на рельсы. Кроме того, произошло 57
случаев повреждения средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Семь
раз граждане оставляли бесхозные предметы на объектах инфраструктуры. Это вдвое
реже, чем годом ранее.
С целью предотвращения незаконных вмешательств в работу железнодорожного
транспорта в 2021 году на ПривЖД проведено 43 совместных оперативно-
профилактических операции и мероприятия, в том числе: «Дети и транспорт»,
«Пассажир», «Поезд», «Пригородный поезд», «Недопущение преступных посягательств
в отношении инфраструктуры железнодорожного транспорта», «Торговля». В них
участвовали сотрудники подразделений транспортной полиции, Приволжской
магистрали, Приволжского регионального центра безопасности и Ведомственной охраны
железнодорожного транспорта.