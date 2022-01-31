За 2021 год на Приволжской железной дороге зафиксировано 32 факта вандализма в

отношении подвижного состава и оборудования. Это на 10% больше, чем в 2020 году. В

числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями (6 фактов), битьё

стёкол в поездах (14 фактов), битьё линз светофоров (3 факта) и раскраска подвижного

состава «граффити» (9 фактов). В большинстве случаев нарушителями становились

неработающие граждане и подростки.

В 2021 году на объектах железнодорожного транспорта в границах Приволжской

магистрали совершено 360 хищений различного имущества компании, что на 21%

больше чем в 2020 году. Прирост обусловлен увеличением количества хищений

материалов верхнего строения пути (265 случаев) и элементов подвижного состава (12

случаев).

Также в 2021 году зарегистрировано 106 актов незаконного вмешательства в

деятельность железнодорожного транспорта, что соответствует уровню 2020 года. В

частности, зафиксировано восемь ложных сообщений о минировании ряда объектов и

три случая наложения посторонних предметов на рельсы. Кроме того, произошло 57

случаев повреждения средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Семь

раз граждане оставляли бесхозные предметы на объектах инфраструктуры. Это вдвое

реже, чем годом ранее.

С целью предотвращения незаконных вмешательств в работу железнодорожного

транспорта в 2021 году на ПривЖД проведено 43 совместных оперативно-

профилактических операции и мероприятия, в том числе: «Дети и транспорт»,

«Пассажир», «Поезд», «Пригородный поезд», «Недопущение преступных посягательств

в отношении инфраструктуры железнодорожного транспорта», «Торговля». В них

участвовали сотрудники подразделений транспортной полиции, Приволжской

магистрали, Приволжского регионального центра безопасности и Ведомственной охраны

железнодорожного транспорта.